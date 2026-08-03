Protesta en el sector de la navegación en Argentina afecta a buques para exportación

Según fuentes del sector consultadas por EFE, unos 40 buques están fondeados a la espera de poder ingresar a tomar cargas a los puertos de Buenos Aires (Río de la Plata) y de Bahía Blanca (Atlántico) y a varias terminales de Rosario y sus alrededores (río Paraná), donde se ubica uno de los mayores polos agroexportadores del mundo.

Las embarcaciones no pueden ingresar a los puertos por una protesta de los prácticos, capitanes expertos en determinados puertos y cursos de agua que suben a los barcos para guiar en la navegación al capitán principal de la nave en esas zonas difíciles.

Los prácticos resolvieron no dar servicio en rechazo a un decreto mediante el cual el pasado viernes el Gobierno de Milei impuso un nuevo régimen de 'practicaje' para -según argumentó el Ejecutivo- reducir costos y "mejorar la competitividad" del comercio exterior.

El nuevo régimen, creado por impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, permite que, además de los prácticos profesionales argentinas, otras personas -incluyendo capitanes extranjeros- presten ese servicio, y fija tarifas máximas.

Los prácticos, que llevan adelante la protesta por tiempo indeterminado, son profesionales independientes, organizados pero no bajo una figura sindical, lo que impide al Gobierno dictar la conciliación obligatoria en el conflicto.

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Los profesionales afirman que el nuevo reglamento "condiciona y oprime" el ejercicio de sus tareas y reclaman la anulación del decreto.