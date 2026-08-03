Ratifican en Ecuador pena de tres años de cárcel para hombre por tráfico de pepinos de mar

La sala de Garantías Penales de la provincia de Guayas rechazó por unanimidad la apelación interpuesta por la defensa de Jimmy Hernán P. C., quien fue sentenciado el 13 de octubre de 2025 por el delito contra la flora y fauna silvestres, por hechos ocurridos el 11 de octubre de 2018, en la isla San Cristóbal de Galápagos.

Según la Fiscalía, al hombre se lo encontró movilizando tanques metálicos y gavetas que contenían 510 ejemplares de pepino de mar y, de acuerdo a las investigaciones, también había participado en la comercialización de especies marinas transportadas en una embarcación que provenía de la isla Floreana.

Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía sostuvo que el tribunal de primera instancia valoró correctamente las pruebas presentadas durante el juicio, entre las que constaban testimonios de los agentes investigadores, biólogos peritos y funcionarios del Parque Nacional Galápagos, además del informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las evidencias incorporadas bajo cadena de custodia.

El Ministerio Público indicó este lunes que con esas pruebas se "demostró la responsabilidad penal del acusado".

En Ecuador, una persona puede ser sentenciada a entre uno o tres años de cárcel si pesca, tala, captura, recolecta, extrae, tiene, transporta, introduce, almacena, trafica, entre otros, si se beneficia o comercializa especímenes o sus partes, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies protegidas por la autoridad ambiental nacional o tratados internacionales ratificados por el Estado.