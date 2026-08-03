Rescatados 54 inmigrantes a bordo de dos pateras en las islas Baleares as

La primera patera fue localizada a primera hora de la mañana a 3,7 millas al sureste de la isla de Cabrera, que no tiene habitantes fijos, con 26 inmigrantes a bordo informó la delegación del Gobierno español en Baleares, la región a la que pertenecen ambas islas.

En el rescate de las personas a bordo participaron la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Horas más tarde, los servicios de emergencia recataron a una segunda embarcación a 8 millas al sureste de Cala Llombards, en la isla de Mallorca, la mayor del archipiélago, con 28 migrantes a bordo, que fueron también rescatadas por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

En lo que va de 2026, según los últimos datos del Ministerio del Interior español y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, contabilizadas por EFE, se registraron 207 llegadas de pateras con 3.884 migrantes en situación irregular a este archipiélago.

La ruta de África a las Baleares es la única que está registrando aumentos en la llegada de inmigrantes irregulares a España desde 2025, ya que las otras rutas están bajando.

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En 2025, arribaron a estas islas 7.321 migrantes (un 24,5 % más que en 2024) y hasta el 24 de julio de este año ya habían llegado 11.055.

Y en el conjunto de España, las cifras de llegadas irregulares cayeron más de un 42 % en 2025 respecto al año anterior y han tenido un descenso adicional de casi un 25 % entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año, según los últimos datos globales.