Rodrigues-Birkett se compromete a garantizar que el mundo confíe en la ONU

Así lo indicó Rodrigues-Birkett al participar del 'Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas', un encuentro organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe hablarán sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

En sus palabras de apertura, Rodrigues-Birkett defendió que es momento de que un representante de la región encabece la ONU y añadió que todos candidatos están calificados en cuanto a liderazgo.

Seguido de esto, la candidata reflexionó sobre los desafíos que afronta la región y que "requieren decisiones globales" para ser resueltos, mencionando entre estos al crimen organizado transnacional y al cambio climático.

De ser electa, dijo que trabajará en fortalecer el multilateralismo, demostrar que este funciona, y garantizar que las Naciones Unidas "tengan la confianza que el mundo quiere ver".

Entre otros puntos, Rodrigues-Birkett se comprometió a impulsar "reformas continuas" en la organización internacional y que esta no solo sea eficiente, sino también más cercana a sus miembros.

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El evento fue convocado por el Gobierno uruguayo en el marco de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que ejerce ese país, así como también por la Campaña GQUAL y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei).

Celebrado de manera híbrida, el foro contó con la presencia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la exvicepresidenta segunda costarricense Rebeca Grynspan, mientras que Rodrigues-Birkett se sumó de manera vitual.

También se transmitió un mensaje en video del argentino Rafael Grossi y se leyó una carta de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

El encuentro se llevó a cabo en una etapa decisiva del proceso de selección para suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027.