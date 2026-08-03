"La recesión afectó a casi todos los sectores, pero los principales responsables fueron el comercio, la construcción y la manufactura, sectores donde se concentran las pequeñas y medianas empresas", señalaron analistas del Centro de Investigación de Mercados de Sberbank.

Los autores del estudio subrayan que estas cifras no reflejan una purga técnica del registro empresarial por parte del Servicio Federal de Impuestos, sino un claro deterioro en el sector.

Paralelamente, el número de nuevas empresas creadas en 2026 disminuyó, entre enero y mayo se abrieron 62.000 compañías, unas 18.000 menos que el año anterior.

A mediados de julio, el presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, Alexandr Shojin, advirtió de una posible ola de quiebras de empresas rusas a partir de septiembre debido a la alta tasa de interés impuesta por los reguladores económicos rusos, que tratan desde hace casi dos años bajar la inflación del país.

Las empresas "actualmente se encuentran en una posición particularmente vulnerable, pues la elevada actividad inversora de años anteriores, incluso mediante préstamos costosos, ha agravado la desaceleración económica", explicó Shojin.

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El sector empresarial ruso avisó desde el año pasado acerca de la crisis presupuestaria y financiera en la que se está sumergiendo Rusia en 2026.

Mientras las distintas autoridades económicas tratan de arreglar la situación dentro del marco de competencia de cada uno, el Kremlin continúa priorizando el gasto militar y se mantiene, tras más de cuatro años de guerra, inflexible en sus demandas de capitulación de Ucrania.