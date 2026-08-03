Sheinbaum recibirá a maestros mexicanos para revisar acuerdos educativos en Oaxaca

La mandataria aclaró que la cita no será una negociación general con toda la CNTE, sino un encuentro enfocado en demandas específicas del magisterio oaxaqueño y en revisar acuerdos alcanzados previamente con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública.

“Vamos a hablar sobre las demandas de la (sección) 22”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la reunión y la posibilidad de reabrir un canal de diálogo más amplio con la Coordinadora en su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Entre los asuntos previstos mencionó el cumplimiento de compromisos relacionados con nuevas plazas en Oaxaca, además de “algunos otros temas relevantes” y cuestiones vinculadas con la educación de las niñas y los niños del estado.

La presidenta recordó que hace aproximadamente dos meses se reunió con la Sección 7 de Chiapas y que anteriormente también había mantenido encuentros con la Sección 22, mientras los titulares de Gobernación y Educación han continuado las conversaciones con sus representantes.

Además, señaló que se mantienen las consultas anunciadas por su Gobierno sobre el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, conocido como Usicamm, uno de los temas que ha formado parte de las discusiones con el magisterio.

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Según explicó, primero se realizará una consulta o encuesta sobre los asuntos considerados más relevantes y posteriormente, todavía este año, se llevará a cabo un ejercicio “escuela por escuela” relacionado con el cambio de Usicamm.

La reunión ocurre después de las protestas que la CNTE protagonizó entre mayo y junio en Ciudad de México, donde la Sección 22 instaló un plantón en calles del Centro Histórico y, con el inicio del paro nacional, el magisterio realizó marchas y bloqueos en vialidades como Paseo de la Reforma e Insurgentes e intentó llegar al Zócalo.

Los docentes reclamaron, entre otras demandas, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, además de mejoras salariales y cambios al sistema de pensiones.

La Sección 22 acordó el 19 de junio un “cese estratégico” de sus movilizaciones tras consultar a sus bases.