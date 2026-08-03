Sindicalistas exigen que se celebren elecciones presidenciales este año en Venezuela

"Para esta fecha ya debieron haber convocado elecciones en Venezuela y no lo han hecho, el 3 de julio Delcy pasó a dejar de ser presidenta", indicó a EFE Carlos Salazar, miembro de la Coalición Sindical Nacional en una plaza al este de Caracas, donde los trabajadores coreaban "elecciones ya" y "se acabó el tiempo, queremos elecciones".

Los presentes señalaron, a través de carteles, que la "tutela de Washington" no debe postergar los problemas de Venezuela, pues aseguran que tras la captura de Maduro el país es manejado por Estados Unidos.

Los sindicalistas hacen esta demanda con base al artículo 234 de la Constitución que establece que las faltas temporales o absolutas del presidente de la república se suplirán por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió como presidenta encargada tras una orden del TSJ, que eludió la fijación de plazos electorales y dejó en manos "de otros órganos del Estado" la calificación jurídica de la ausencia del mandatario depuesto.

El Legislativo, controlado por el chavismo, no se ha pronunciado al respecto; solo juramentó a Rodríguez como mandataria encargada el 5 de enero, dos días después de la operación militar ordenada por Donald Trump.

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Salazar aseguró que la sociedad civil y los trabajadores del Consejo Nacional Electoral (CNE) están listos para celebrar elecciones presidenciales este mismo año, pese a que en el planteamiento de los trabajadores se exige el nombramiento de un nuevo directorio del organismo, controlado por rectores afines al chavismo.

Por su parte, el abogado Wilmer Ramos Madera, miembro de la Coalición Sindical, hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que garantice los derechos de todos los venezolanos.

"Exigimos un cronograma electoral donde le vamos a dar nocaut, donde los vamos a derrotar, donde el pueblo venezolano va a demostrar el desprecio (al chavismo) bajo un porcentaje grandísimo", añadió.

Los trabajadores también reiteraron su petición para que el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, impulsado por Estados Unidos, sea transparente, con un cronograma público en el que la prensa pueda tener acceso.

"Si van a pactar escondidos de nosotros, eso no sirve", sentenció Lina Mantilla, dirigente sindical del Ministerio de Agricultura.

El proceso de negociación en Venezuela impulsado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición comenzó este sábado, vía telefónica, con el compromiso de la delegación del Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de un grupo opositor de abordar los "derechos y garantías políticas" en el país suramericano.

Esta semana se espera que ambas delegaciones se reúnan de manera presencial en Caracas.