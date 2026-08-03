Televisora pública de México recupera sus instalaciones tras dos meses de toma estudiantil

El canal de televisión informó en un comunicado que retomó "de manera pacífica sus instalaciones", ocupadas desde el 21 de mayo por estudiantes y docentes del IPN, y señaló que durante ese periodo mantuvo abierto el diálogo para recuperar el inmueble y restablecer sus actividades.

No obstante, algunos estudiantes que tomaban Canal Once manifestaron a medios locales que fueron desalojados con violencia, incluidos empujones y amenazas, sin permitirles retirar sus pertenencias, al tiempo que señalaron daños al inmueble en el operativo.

Algunos trabajadores también coreaban a las afueras de las instalaciones del IPN: "¡Queremos trabajar, queremos trabajar!", mientras al interior se rompían candados y liberaban cadenas de las entradas de la televisora, al tiempo que las autoridades se comprometían a continuar en las mesas de diálogo.

"El día de hoy ellos llegaron a tomar las instalaciones de la forma menos pacifica que encontraron (...) mientras nosotros estábamos dialogando con ellos en la puerta principal, en la puerta del estacionamiento empezaron a romper las cadenas (...) incluso rompieron la reja y entraron empezaron a forcejear con mis compañeros (...) En realidad nosotros nunca hicimos entrega de las instalaciones, ellos las tomaron", dijo la estudiante María al medio N+.

Canal Once precisó en su nota que en los próximos días evaluará el estado técnico de las instalaciones, la infraestructura y los bienes bajo su resguardo, y posteriormente informará de las acciones necesarias para su recuperación, conservación y pleno restablecimiento operativo.

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La televisora mantuvo sus transmisiones durante la ocupación mediante sedes alternas, con apoyo de su personal, instituciones y otros medios públicos, aunque reconoció limitaciones operativas.

Desde el 26 de mayo había logrado normalizar más del 90 % de su programación, según informó en un comunicado previo.

La recuperación no pone fin a las mesas de trabajo entre los estudiantes y las autoridades, que continuarán para atender las demandas pendientes, indicó Canal Once, que reiteró tanto el derecho de los alumnos a expresar inconformidades como el de sus trabajadores a desempeñar su labor y el de las audiencias a recibir información.

La protesta se produjo en medio de movilizaciones de alumnos que exigieron, entre otros puntos, la salida del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, cambios en la forma de designar a las autoridades, actualización de planes de estudio, estabilidad laboral para docentes, y mantenimiento y equipamiento de planteles y laboratorios.

También reclamaron transparencia en el manejo de recursos y la desaparición del Patronato Corazón Guinda y Blanco.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en junio que se había concretado la terminación del convenio y comenzado la disolución de ese patronato, junto con una auditoría externa independiente.

La SEP también emitió un acuerdo de no represalias para integrantes de la comunidad politécnica que participaron en las protestas, fortaleció la colaboración entre el IPN y la Fundación Politécnico y aseguró mantener coordinación con Hacienda para reforzar las capacidades financieras del instituto.

Canal Once sostuvo que la continuidad del diálogo buscará atender las demandas correspondientes y garantizar el restablecimiento gradual de sus actividades regulares.