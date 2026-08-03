Trump afirma que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes

Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

"Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", aseguró Trump, quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura "desnuclearización del Irán".

El presidente estadounidense aseguró que Irán también le pidió parar el previsto ataque, el cual calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".

Trump añadió que, tras hablar con Arabia Saudí, el país considera que el acuerdo "es inminente en relación con el estrecho de Ormuz y, en última instancia, con la desnuclearización de Irán".

"Quiero salvar muchas vidas (...) preferimos un acuerdo a un ataque", remarcó el mandatario norteamericano.

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Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.

Sin embargo, desde entonces se han repetido los ataques cruzados y, mientras Trump dio por terminado el marco de entendimiento, Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Durante las últimas semanas, la violencia aumentó en Oriente Medio con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudí en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak.

Trump, que siempre mantuvo que las conversaciones continuaban con Teherán, dijo este sábado haber pospuesto "un ataque" contra Irán tras "alcanzar las bases de un acuerdo" que incluye la "apertura inmediata y completa" del estrecho de Ormuz.