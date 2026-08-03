Un grupo de 16 disidentes de las FARC se entrega al Ejército en el suroeste de Colombia

Según detalló el Ejército en un comunicado, la entrega supone un golpe para esa organización armada, cuya capacidad quedó presuntamente reducida en un 90 %.

Durante la operación, las tropas recuperaron a dos menores de edad que, de acuerdo con la información oficial, habían sido reclutados por el grupo armado.

El Ejército añadió que en el procedimiento fueron incautadas 19 armas de fuego, más de 3.400 cartuchos de diferentes calibres y 63 proveedores, materiales que presuntamente eran utilizados por esa organización ilegal.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) es una organización surgida de la unión de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico tras su ruptura con la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las antiguas FARC.

La CNEB mantiene un proceso de negociaciones de paz con el Gobierno colombiano y, el pasado 18 de junio, cerca de un centenar de sus integrantes dejaron las armas para trasladarse a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, donde iniciaron su tránsito hacia la vida civil como parte de esos diálogos.

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Las conversaciones entre el Gobierno y esa disidencia atravesaron momentos de tensión este año después de que en abril la CNEB perpetrara ataques en Nariño que dejaron tres militares muertos y cuatro menores heridos.

Posteriormente, el grupo pidió perdón por esos hechos y reiteró su compromiso de no realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública mientras avanzan las negociaciones de paz.

Ahora esas negociaciones están en vilo porque el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el viernes, anunció que no continuará dialogando con ningún grupo armado.