Un sismo de magnitud 3,4 se registra en una provincia amazónica de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a las 10:11 hora local (15:11 GMT) a 1,37 grados de latitud sur y a 77,65 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de veinte kilómetros y a 40,7 kilómetros de la ciudad del Puyo.

Ecuador se ubica en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón en mención, que tiene forma de herradura, abarca a una gran cantidad de países latinoamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.