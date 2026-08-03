Uruguay asegura que EE.UU. aún no le ha propuesto recibir deportados

Así lo dijo en una rueda de prensa enmarcada en su presencia en el 'Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas', un encuentro organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe a la Secretaría General de Naciones Unidas hablaran sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

"No hay una propuesta. Estados Unidos está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, el Caribe, África y Europa. Con nosotros empezaron a hablar, como lo hicieron con todos los países de América Latina, cuando asumimos", apuntó el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, apuntó que este es un dialogo más de los que Uruguay mantiene con diversos países por distintos temas. "No hacemos público cada debate que tenemos. Cuando llega la hora de la verdad lo planteamos", afirmó.

Asimismo, reiteró que el país sudamericano no recibió ninguna propuesta definitiva y aseguró que seguirá dialogando con Estados Unidos tanto por ese como por otros temas.

El Gobierno de Uruguay se encuentra dialogando con el de Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir a personas de distintas nacionalidades que sean deportadas de ese país por razones migratorias.

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Según datos del último censo, en Uruguay viven unos 120.000 migrantes. La mayoría de estos son argentinos, seguidos por venezolanos y cubanos. Se estima que las personas que nacieron fuera del país que arribaron en el período 2018-2023 ascienden a unas 44.000.