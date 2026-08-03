Wall Street cierra en verde tras la caída del petróleo y la subida de las tecnológicas

Al término de la sesión, el Dow se situó en los 53.178 puntos; el selectivo S&P avanzó un 1,48 %, hasta 7.600 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó un 2,13 %, hasta 25.913 unidades.

En la jornada de hoy destacó la subida de Amazon en un 4,58 %, lo que la llevó a superar los 3 billones de dólares en capitalización y establecerse como la quinta cotizada más valiosa del mercado, detrás de Nvidia, Alphabet, Apple y Microsoft.

Amazon se vio impulsada por su sólido rendimiento en el segundo trimestre, cuando obtuvo un beneficio de 62.647 millones de dólares, un 244 % más interanual, y una facturación de 200.606 millones, un 20 % más, según divulgó el pasado jueves.

En ese periodo de tiempo, su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), creció un 36,7 %, con unos ingresos de 42.200 millones de dólares.

También subieron las acciones de otras tecnológicas como Meta (6 %), Nvidia (2,93 %), Alphabet (4,88 %) y Microsoft (4,93 %).

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Según dijo a CNBC Jed Ellerbroek, gestor de carteras de la firma Argent Capital Management, los inversores vuelven a mostrarse optimistas respecto a las empresas tecnológicas debido a sus resultados.

"El mercado considera que el elevado gasto en inversión de capital de las grandes tecnológicas está generando una atractiva rentabilidad de inversión", explicó.

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró este lunes con una caída del 5,1 %, hasta los 80,34 dólares por barril, tras un nuevo ultimátum del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Irán.

Trump dijo ayer que Washington y Teherán reiniciarían hoy las negociaciones de paz, estancadas en medio de la reciente escalada en la guerra, tras cancelar un ataque planeado contra Irán a petición del país persa y otros de Oriente Medio.

Por otro lado, los operadores tienen el ojo puesto en los resultados de SpaceX, la empresa aeroespacial y de IA de Elon Musk, que se publicarán mañana.