Activistas en EE.UU. exigen el retorno de una mexicana deportada con permiso migratorio

Abogados de Treviño Villegas presentaron una petición ante la Corte federal del Distrito Sur de Texas para exigir el "retorno inmediato" de la mexicana, al argumentar que tenía estatus protegido hasta abril de 2027, pero aún así la deportaron en marzo pasado, según expuso La Unión del Pueblo Entero (LUPE) en un comunicado.

La asociación acusó a la Administración de Donald Trump de detener y deportar a "cientos" de beneficiarios del DACA, programa instaurado por la presidencia de Barack Obama (2009-2017) para proteger a inmigrantes que llegaron cuando eran niños, lo que ha dejado a casi medio millón de ellos "bajo amenaza".

"Ninguna familia debería tener que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Le pido a esta Administración que deje de separar a las familias. Déjenme volver a casa con mis hijos", expresó Treviño Villegas en el comunicado de LUPE.

La mujer llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía siete años de edad y, desde entonces, vivió en la ciudad de Álamo, Texas, donde tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses de 16, 14 y 13 años, según la organización, que denunció que "sin culpa alguna" la familia "ha quedado separada".

La defensa de la mexicana argumentó que ella "trabajaba en su comunidad y renovaba con diligencia su DACA cada dos años", pero "a pesar de cumplir con cada una de las reglas que el Gobierno le exigía, la deportaron".

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Tras su expulsión a México, las autoridades estadounidenses emitieron un aviso para terminar con su estatus de DACA por "viaje no autorizado" fuera de Estados Unidos, pero sus abogados señalan que salió del país porque la deportaron, algo que el juez debe remediar.

"Jessica no abandonó el país por voluntad propia. La detuvieron con violencia y deportaron ilegalmente. La misma agencia que fabricó este caos en la vida de Jessica ahora amenaza con causar aún más daño al quitarle sus protecciones del DACA. Es cruel, es ilegal y no podemos normalizar esto", expresó Tania Chávez, presidenta de LUPE.

El caso refleja las crecientes deportaciones de beneficiarios de DACA, pues en la segunda gestión de Trump y pese a esta protección ha habido al menos 261 de estos jóvenes arrestados y 86 deportados por ICE, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 1 de enero y el 19 de noviembre del 2025.

DACA ahora está cerrado para nuevos solicitantes y aquellos aprobados previamente deben renovar este beneficio cada dos años.