Al menos 14 muertos en un deslizamiento de tierra sobre un monasterio en Etiopía

El deslizamiento de tierra enterró parcialmente el Monasterio Ortodoxo de Santa María de Tsadkane Debre Mitmaq, informó en un comunicado divulgado en la red social Facebook el gobierno de la zona de Shewa Norte.

El deslizamiento dejó también cinco personas "heridas de gravedad" y dos "heridas leves", señalaron las autoridades locales.

"Profesionales sanitarios de la comunidad acudieron al lugar y trabajaron sin descanso para prestar primeros auxilios a los heridos", detallaron.

También acudió al lugar el arzobispo Abune Clementos, quien "está ofreciendo oraciones por los muertos y los heridos" y palabras de consuelo a la comunidad en duelo.

Los deslizamientos de tierra e inundaciones son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias (conocida como Kiremt), que se extiende entre junio y septiembre.

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En julio de 2024, varios deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias acabaron con la vida de al menos 257 personas en la región Sur, en el remoto distrito de Gofa, a unos 470 kilómetros de la capital, Adís Abeba, confirmó entonces la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Asimismo, al menos 80 personas murieron el pasado marzo, según las autoridades nacionales, en deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por precipitaciones torrenciales en la zona de Gamo, en la misma región, si bien el gobierno local elevó esa cifra a 108 fallecidos.

Además de las muertes directas por este tipo de catástrofes, estos hechos aumentan el riesgo de propagación de enfermedades como la malaria, el cólera o el dengue.

Etiopía y los otros países del Cuerno de África se han visto fuertemente golpeados en los últimos años por fenómenos climáticos extremos agravados por el cambio climático, como inundaciones o sequías, que han dejado miles de muertos en la región.