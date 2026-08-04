Al menos cuatro muertos y dos heridos deja un accidente de tránsito en Ecuador

El organismo de coordinación de Emergencias recibió a las 07:00 hora local (12:00 GMT) de este martes una alerta sobre el choque frontal entre un camión que transportaba ganado y un automóvil.

Como resultado del siniestro, cuatro personas murieron y dos resultaron heridas, según el reporte preliminar emitido por las instituciones competentes.

Personal del cuerpo de Bomberos ejecutó labores de rescate, extracción y evacuación de las personas afectadas, mientras que las unidades de ambulancia trasladaron a los heridos a diferentes casas de salud.