Alemania subraya que la situación en Ceuta refleja volatilidad y pide fortalecer fronteras

Después de participar hoy en un consejo informal de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) celebrado de manera virtual a petición de España, Dobrindt aseguró a través de un breve comunicado que se está analizando "qué mecanismos diferentes condujeron a esta migración masiva ilegal".

El político conservador agregó que todos los ministros del Interior europeos concuerdan en que hay que implementar en todos los Estados miembros y de la forma más amplia posible el nuevo Sistema Común Europeo de Asilo para seguir reduciendo la "migración ilegal".

Al contrario que otros ministros del Interior, como los de Finlandia o Dinamarca, que tras críticas iniciales alabaron hoy la respuesta de España a la crisis, Dobrindt no manifestó solidaridad con el país.

Entre las medidas que enumeró que se están "debatiendo y preparando" a nivel de ministros de Interior para reducir la migración y lo que calificó de "efecto llamada", enumeró el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE, inclusive con barreras físicas, y el fortalecimiento de la agencia Frontex.

Además, mencionó la implementación de los "return hubs" o centros de repatriación situados en terceros países y la lucha contra las bandas de traficantes de personas.