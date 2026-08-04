Austria alcanza con 40,8 grados su récord histórico de temperatura máxima

El anterior máximo histórico fue de 40,5 grados, medido en agosto de 2013 en la región de Baja Austria (este del país).

Zonas de esta región, de la de Burgerland y de la propia Viena están desde ayer y hasta mañana en alerta roja por calor, con la recomendación de no salir a la calle entre las 12.00 y las 16.00 horas.

El servicio meteorólogo GeoSphere Austria informa hoy de que el pasado julio fue de media el cuarto más caluroso (tras 2006, 2015 y 2024) desde que comenzaron las mediciones hace 260 años, pero en el que se registró la temperatura más alta nunca medida en este mes: 40,3 grados registrados el día 31.

A las temperaturas extremas se sumó una extrema sequedad, con un déficit de precipitaciones de hasta el 90 %, lo que hizo de este mes el quinto julio más seco en 169 años.

La vecina República Checa vivió del lunes al martes la noche más calurosa de su historia, con mínimas de 27,9 grados, 0,7 más que el anterior récord de 2013.

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En Hungría, las autoridades sanitarias han prolongado hasta el viernes la alerta roja, la más alta, debido a la ola de calor.

Los servicios de meteorología pronostican máximos de hasta 42 grados en los próximos días.