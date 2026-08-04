Bangladés advierte de consecuencias a medios que difundan discurso de Hasina desde India

"Si algún medio anuncia con antelación que Sheikh Hasina pronunciará un discurso y luego lo publica o lo transmite, estará desobedeciendo una orden judicial", dijo al Asesor de Información del primer ministro de Bangladés, Zahed Ur Rahman, en una rueda de prensa.

El Ejecutivo bangladesí ya lanzó una primera advertencia en julio sobre la prohibición legal vigente dictada por el Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI) en diciembre de 2024, que prohíbe difundir declaraciones, discursos o intervenciones en audio o vídeo de prófugos de la justicia, como es el caso de la exmandataria.

La intervención tendrá lugar durante un acto organizado en Nueva Delhi por el Club de Corresponsales Extranjeros del Sur de Asia (FCC), coincidiendo con el segundo aniversario de la caída del Gobierno de Hasina y su huida a la India, el 5 de agosto de 2024.

La exmandataria tiene previsto participar mediante una conexión de audio, según los organizadores.

Bangladés pidió ayer a la India impedir que la exmandataria utilice su territorio para realizar actividades políticas, instando a detener el evento al considerar que sus declaraciones sólo buscan "desestabilizar" Bangladés.

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El Gobierno indio se desmarcó del asunto martes y aseguró que no tiene ningún tipo de implicación en la organización de la conferencia en su capital a manos de una asociación privada.

"El Gobierno no tiene participación alguna en ella y no respalda ninguna opinión que pueda expresarse en dicho foro", respondió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

Hasina permanece en la India desde que una revuelta estudiantil puso fin a sus quince años en el poder, en agosto de 2024.

La ex primera ministra fue condenada a muerte en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de aquellas protestas, en las que pudieron morir hasta 1.400 personas, según Naciones Unidas.

Bangladés ha solicitado a la India su extradición, una petición que Nueva Delhi mantiene bajo examen.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron tras la caída de Hasina, estrecha aliada de la India durante sus años en el poder.

El mismo club de prensa organizó en enero otra intervención telemática de Hasina, durante la cual la exmandataria llamó a derrocar al entonces gobierno interino.