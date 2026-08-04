Catar lamenta que aún no haya acuerdo sobre Ormuz y pide que llegue "lo antes posible"

"Como mediadores en conflictos, hemos aprendido que no podemos poner un calendario fijo para llegar a un acuerdo. Llegará cuando las partes se pongan de acuerdo, que es algo para lo que trabajamos intensamente", dijo Al Ansari en su rueda de prensa semanal desde Doha.

Asimismo, afirmó que Catar se está "involucrando en todos los contactos" para llegar a una solución "lo antes posible", pero sentenció que "hasta el momento no se pude hablar de la existencia de un acuerdo".

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington está dialogando "a petición de Irán" con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar, entre otros, para dar "una última oportunidad" a Teherán de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes han desmentido que haya negociaciones con Estados Unidos y han advertido que solo están dialogando con Omán, país con el que comparten el estrecho de Ormuz y con el que están hablando sobre las garantías de tránsito seguro por esta vía, por la que antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

En este sentido, Al Ansari reiteró que "lo más importante ahora es la vuelta a las negociaciones", y que para ello es necesario alcanzar un alto el fuego, garantizar la libertad de navegación por Ormuz y el cese de los ataques contra los buques que transitan por la vía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, rechazó "la politización del estrecho y su uso como una herramienta de presión" a la hora de sentarse en la mesa de negociación.

A pesar de que EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas iraníes.