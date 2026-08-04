Continental gana 474 millones de euros hasta junio, un 17,3 % menos

Continental informó este martes de que la facturación bajó en el primer semestre hasta 8.809 millones de euros (-9,7 % respecto al mismo período del año anterior).

El consejero delegado de la compañía, Christian Kötz, consideró en la presentación de los resultados que el desarrollo positivo continúa y que tras la separación del negocio de fabricación de productos de caucho ContiTech -que será vendida próximamente- y la transformación en fabricante exclusivo de neumáticos, Continental se encuentra "encarrilada".

El beneficio operativo antes de extraordinarios mejoró entre enero y junio un 19,5 % en tasa interanual, hasta los 1.093 millones de euros.

El margen de rentabilidad operativa sobre las ventas antes de extraordinarios de Continental fue del 12,4 % (10,1 % en el primer semestre de 2025).

El director financiero, Roland Welzbacher, destacó la mejora de la rentabilidad en el segundo trimestre gracias a las mayores ventas de neumáticos a partir de 18 pulgadas, la menor influencia del cambio de divisas y de los aranceles y de efectos positivos por los precios de las materias primas.

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La compañía alemana redujo el endeudamiento neto un 12,7 % menos en el primer semestre, hasta 5.514 millones de euros.

Continental revisó sus pronósticos y prevé en 2026 unas ventas de entre 13.200 y 14.200 millones de euros (en el primer trimestre proyectaba aún entre 17.300 y 18.900 millones de euros), y un margen de rentabilidad operativa antes de extraordinarios algo mayor de entre el 12,0 y el 13,5 % (previamente entre el 11 y el 12,5 %).