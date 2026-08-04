Dacia y Ford Rumanía paran su producción por mantenimiento y no para ahorrar energía

Dacia ha explicado, a preguntas de EFE, que su planta en Mioveni se encuentra hasta el 25 de agosto en su fase anual de mantenimiento y reparaciones programadas, durante la que el consumo de energía cae al 18 % del habitual.

"En este contexto, el periodo de revisión general también contribuye al esfuerzo nacional por reducir el consumo energético, en consonancia con el llamamiento del Gobierno a los grandes consumidores industriales", ha explicado una portavoz.

Varios medios rumanos habían publicado que esas empresas automovilísticas han indicado que el parón de su producción hasta finales de agosto estaba previsto desde hace tiempo y no se ha decidido por los problemas en la planta de Cernavoda, que el pasado 28 de julio desconectó uno de sus dos reactores ante el bajo nivel en el Danubio, cuya agua se usa para refrigerarlos.

Por ejemplo, el diario Romania Libera cita a fuentes de las empresas para decir que la paralización temporal de la producción en las plantas de Dacia en Mioveni y de Ford en Craiova se decidió hace tiempo, dentro del calendario habitual de la industria automotriz.

El portal Economica.net y el diario Gazeta de Sud señalan que estas pausa, hasta el día 19 para Ford y hasta el 29 para Dacia, son habituales en verano para tareas de mantenimiento y reparaciones.

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El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, vinculó ayer esas pausas de mantenimiento con la petición de ahorrar energía que el Gobierno ha trasladado a la industria ante la caída de la producción de electricidad en Cernavoda, que proporciona el 20 % del total que consume el país.

Los trabajos de ingeniería realizados ayer en el río han elevado un par de centímetros el nivel del Danubio en Cernavoda, lo que permitirá mantener operativo al menos dos días más el reactor que aún está funcionando.

Los dos reactores generan conjuntamente 1.400 megavatios, el 20 % de la electricidad que consume Rumanía.