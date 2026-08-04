Dinamarca se muestra "muy satisfecha" por la respuesta española a los incidentes en Ceuta

"Estoy muy satisfecho con que España haya actuado de forma rápida al movilizar a la policía y al Ejército y con que muchos migrantes hayan regresado a Marruecos", señaló en un comunicado el ministro de Extranjería e Integración danés, Morten Bødskov, después de participar hoy en una videoconferencia con sus colegas europeos.

Bødskov calificó de "insostenible" que miles de migrantes ilegales puedan cruzar en muy poco tiempo las fronteras comunitarias y considera "determinante" tener control sobre éstas.

"La presión sobre las fronteras externas de la UE exige una respuesta inmediata y firme de todos los países. No vamos a aceptar una repetición de la situación de 2015. La inmigración incontrolada es una amenaza contra Europa y Dinamarca", afirmó Bødskov.

Al término de la reunión de urgencia de este martes, los ministros de la UE mostraron su "firme solidaridad" con España y destacaron la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como de mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

Los ministros de los Veintisiete valoraron "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" en la ciudad autónoma y alcanzaron un consenso a la hora de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros", según un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dinamarca e Italia habían encabezado el sábado pasado, junto con otros 22 países, la petición de una reunión extraordinaria de ministros de Interior para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior.

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, había instado el viernes a la UE a estudiar todas las opciones, entre ellas excluir a España del Tratado de Schengen.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró hoy que ya han regresado a Marruecos 70.000 de las 72.000 personas que entraron en Ceuta la semana pasada.

Marlaska agregó que el Gobierno español estudiará el resto de los casos de inmigrantes que aún permanecen en la ciudad para que sean devueltos los que no tengan derecho a permanecer en España.