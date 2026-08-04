Ecuador y Argentina firmarán acuerdos sobre extradición y seguridad en la visita de Milei

La visita, durante la cual Milei se reunirá con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contempla la suscripción de varios acuerdos entre los dos países, como un nuevo tratado de extradición, pues se ha venido usando uno que data de 1933, dijo Salazar en la televisión Teleamazonas al afirmar que, por ello, los procesos han sido "muy engorrosos y se han demorado".

"Esto va a significar celeridad, que los procesos caminen de manera más rápida y adecuada", aseguró Salazar, quien antes de asumir la Embajada fue fiscal general de la nación.

Sin embargo, descartó que ese nuevo convenio pueda aplicarse al exfuncionario ecuatoriano Hernán Luque Lecaro, involucrado en la presunta trama de corrupción en empresas públicas que catapultó el juicio político con el que se dio la salida adelantada del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

El pasado 1 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó la extradición de Luque, pero Salazar señaló que ese caso debe terminar "con aquel acuerdo o convenio que data de 1933".

Sin embargo, para aquellos casos que se presenten en el futuro, si tendrán la posibilidad de que sean resueltos con mayor rapidez y agilidad y que Ecuador o Argentina, en su momento, "no tengamos que esperar tanto tiempo para la resolución de estos casos", señaló.

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Por otra parte, Salazar agregó que también se suscribirá un acuerdo en ciberdefensa, "dadas las nuevas modalidades del delito y, sobre todo, la lucha el crimen organizado que los dos países están realizando en conjunto".

Asimismo, se suscribirá un acuerdo relacionado con el tema automotor y otro sobre servicios aéreos "para tratar de que existan nuevas líneas y conexiones, no solamente para el transporte de pasajeros, sino también de carga, lo que va a dinamizar aún más la relación comercial entre los dos países", adelantó.

Salazar subrayó que la visita de Milei -la primera de un presidente de Argentina a Ecuador desde 2007- representa "el respeto, la amistad entre las dos naciones" y el fortalecimiento de las relaciones desde hace algo más de un año, cuando asumió la Embajada en Buenos Aires.