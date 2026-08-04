EE.UU. envió más agentes de inteligencia a Cuba para escalar su presión, según Politico

Dos fuentes con conocimiento de las acciones de la Administración del presidente, Donald Trump, confirmaron estos movimientos bajo anonimato, aunque evitaron compartir detalles específicos del alcance de la operación.

Uno de los entrevistados se negó a especificar qué agencias estarían involucradas en recopilar información o influir en el aparato estatal cubano, aunque una segunda persona lo describió como un aumento de la "presencia" de la CIA en la nación insular en los últimos meses, sin detallar plazos o participantes.

Este reporte podría presagiar acciones que van desde una operación militar estadounidense en Cuba, hasta esfuerzos intensificados para poner a funcionarios cubanos o ciudadanos comunes en contra del Gobierno del presidente, Miguel Díaz-Canel, en medio del descontento por la severa crisis humanitaria.

La primera fuente describió el aumento de la presencia de inteligencia como un paso táctico clave que podría servir para allanar el camino previo a una incursión militar estadounidense, según Politico, que insiste no obstante, en que la persona no confirmó las intenciones ni planes concretos de Washington.

Cuba y Estados Unidos se consideran enemigos ideológicos desde que Fidel Castro - y luego su hermano Raúl Castro- tomaran el poder a partir de 1959. Ambos países han realizado operaciones de inteligencia en el territorio del otro por décadas.

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En el caso de Washington, su presencia en la isla se vio mermada después de que Trump redujera el personal de la Embajada estadounidense durante su primer mandato tras los incidentes de salud del llamado Síndrome de La Habana.

Los reportes de Politico se enmarcan en la actual escalada de tensiones de EE.UU. sobre Cuba, que incluyen sanciones económicas, medidas contra inversores extranjeros con décadas en el país y un bloqueo de crudo que ha agravado la crisis económica causada por años de mal manejo por parte del Gobierno cubano.

Este lunes, la isla sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas, para un total de siete en lo que va de año.

Esto ha coincidido con un aumento en la presión por reformas políticas. En mayo, el director de la CIA, John Rattcliffe, viajó a Cuba con una advertencia de cambio y días después, el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años.

También en mayo, un análisis de información de la plataforma FlightRadar24, reflejó que EE.UU. realizó al menos 25 vuelos militares cerca de Cuba para recaudar inteligencia.

La Administración de Trump, en especial su secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio, ha denunciado a Cuba como una "amenaza" para la seguridad nacional de EE.UU..