EEUU libera bajo fianza a futbolista venezolana detenida pese a ser solicitante de asilo

La joven de 28 años, arrestada en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando iba a tomar un vuelo local, denunció este martes que se "sintió como un animal en un zoológico" en los centros de detención de ICE en Florida en los que estuvo porque dormían en el suelo y comían alimentos vencidos.

"Es injusto porque hay personas que la están pasando peor ahí adentro. Y, como digo, estoy muy agradecida, yo he vivido en este país por 11 años y este es mi país, yo lo amo como mi país", declaró Rodríguez Caglianone en una conferencia de prensa con la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien sigue su caso.

Rodríguez Caglianone, quien fue capitana del equipo de fútbol de la universidad St. Thomas de Miami, quedó en libertad bajo fianza este lunes por orden de un juez de inmigración del centro de detención de ICE en Pompano Beach, adonde fue trasladada tras su arresto inicial en Miramar, en el sur de Florida.

La deportista, quien llegó de forma legal de Venezuela en 2017 con un visado de turista, después solicitó asilo y recibió en 2023 el TPS, luchará ahora por ser "la voz" de mujeres que conoció durante la detención, donde incluso algunas embarazadas perdieron a sus hijos, según denunció.

"Personalmente, conocí a dos personas que lastimosamente perdieron su bebé en el proceso de detención", dijo.

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Las autoridades estaban entre trasladarlas y no trasladarlas, y no les daban los medicamentos, y "obviamente el estrés, la agonía, la falta de recursos médicos hicieron la pérdida de su bebé", comentó la mujer.

La congresista federal Wasserman Schultz denunció que esto ocurre ante el nuevo esfuerzo de la Administración de Donald Trump por detener a migrantes en aeropuertos y la cancelación del TPS.

La legisladora estimó que hay 300.000 familias haitianas, venezolanas, ucranianas y nicaragüenses amparadas por el TPS en Florida que ahora están en riesgo de deportación por estas medidas.

"Es una historia desgarradora. Es algo que nunca debería sucederle a nadie, pero hay miles de personas más como Claudia detenidas en algún lugar en este preciso momento. La reciente cancelación del TPS para haitianos y venezolanos no hará más que empeorar la situación", denunció la representante federal.

Pese a su liberación, Rodríguez Caglianone aún debe concluir el proceso legal, por lo que la legisladora advirtió de que todavía "no está fuera de peligro".

El hecho ocurre en medio de los arrestos récord de migrantes en Estados Unidos, con más de 51.000 detenidos por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, en inglés) en julio, la cifra más alta de la segunda gestión de Trump.