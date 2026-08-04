El canciller paquistaní viaja a Jordania ante el deterioro de la situación en Jerusalén

"La reunión congregará a los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe y a un grupo de países islámicos, incluido Pakistán, con el objetivo de formular una posición unificada sobre el rápido deterioro de la situación en la Jerusalén ocupada", indicó en un comunicado el Gobierno de Pakistán.

El encuentro, convocado en Amán mañana a iniciativa del ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, reunirá a jefes de la diplomacia de la Liga Árabe y de diversos países islámicos para fijar una postura unificada ante las operaciones militares israelíes.

La cita diplomática se produce apenas un día después de que el secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, acusara a Israel de intentar "sabotear" la hoja de ruta para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza con nuevos ataques a gran escala.

Según la nota oficial, Dar mantendrá encuentros bilaterales al margen del foro para abordar asuntos de interés mutuo y el conflicto palestino, además de participar en una audiencia conjunta con el rey Abdullah II de Jordania.

Pakistán declaró que la asistencia de Dar a la reunión ratifica el apoyo de Islamabad a la causa palestina y su compromiso con la solución de los dos Estados, basada en las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967, con Al Quds (Jerusalén Este) como su capital.

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Israel se anexionó unilateralmente Jerusalén Este en 1980.