El correísmo confirma que alcalde de Quito buscará la reelección en comicios de noviembre

En una rueda de prensa, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, anotó que por la alcaldía de Guayaquil (la ciudad más poblada de Ecaudor) se postulará David Norero, y señaló que "en ese momento" muchos de sus candidatos aparecerán en las inscripciones (que comenzaron el pasado domingo) "con otras fuerzas políticas, no con una, varias".

"Eso no está bien, no es normal, no debemos cotidianizarlo y debemos denunciarlo", dijo la presidenta del movimiento suspendido desde marzo pasado por nueve meses, al estar inmerso en una investigación judicial por presunto lavado de activos.

Rivadeneira aseguró que hasta el momento no han sido notificados sobre esa investigación, que tiene el carácter de reservada, al igual que otra contra el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), con el que pretendían postular para las seccionales del 29 de noviembre, pero que también ha sido suspendido.

La presidenta de la RC, el mayor movimiento opositor al Gobierno de Daniel Noboa, considera que acciones como esas configuran una "ruptura absoluta del Estado de derecho y, por lo tanto, si no se cumple la premisa básica de la democracia, que es elegir y ser elegidos, entonces Ecuador vive dictadura", opinó, extremo rechazado por el Gobierno ante reiteradas aseveraciones en ese sentido desde el correísmo en los últimos días.

"El pueblo debe tener la libertad de elegir en papeleta a quién desee en las urnas, eso es democracia", subrayó Rivadeneira, al asegurar que continuarán con las acciones planteadas localmente por estos temas y que lo seguirán denunciando a nivel internacional.

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Insistió en que no los silenciarán y por ello preparan "toda una estrategia legal y técnica para la defensa de las candidaturas y posteriormente la defensa de las elecciones".

Entre los organismos nacionales mencionó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral, y entre los internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, entre otros.

"Tenemos un archivo abierto que se lo va alimentando de manera permanente porque no han parado las vulneraciones de derechos. Entonces, cada cierto tiempo tenemos audiencias con esos organismos para presentarles nuestro alegato, pero la información se le envía de manera directa", explicó a EFE Rivadeneira.

Comentó que aspiran que si a nivel nacional no logran el "derecho a la defensa ni a la apelación", espera que "los organismos internacionales muestren su preocupación".

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución estatal que alerta del posible impacto del fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.

Para el proceso están habilitados 13.827.643 electores, que designarán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales; 222 alcaldes; 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes.