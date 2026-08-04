El DAX 40 sube un 0,77 % a la espera de acuerdo sobre Ormuz

El DAX 40 terminó este martes en 26.202,35 puntos, por encima de los 26.001,31 puntos del pasado lunes.

El selectivo de las medianas empresas, el MDAX, subió un 0,15 % hasta los 32.559,91 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX ganó un 0,76 % hasta 3.981,98 puntos.

El hecho de haber atravesado la barrera psicológica de los 26.000 puntos impulsó al DAX 40 hacia arriba, en un momento en el que el precio del petróleo vuelve a bajar ante la posibilidad de un acuerdo de paz en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una caída de un 3,37 %, hasta los 77,63 dólares el barril.

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Sin embargo, fuentes diplomáticas iraníes han desmentido que haya negociaciones con EE.UU. y han advertido de que solo están dialogando con Omán, país con el que comparten el estrecho de Ormuz y con el que están hablando sobre las garantías de tránsito seguro por esta vía, por la que antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

El fabricante de chips Infineon Technologies ganó este martes un 3,95 % hasta 63,90 euros. La química Merck subió un 2,74 % hasta 146,35 euros y la división energética de Siemens un 2,64 % hasta 151,44 euros.

Por el contrario, la tienda de ropa por internet Zalando, que decepcionó hoy con sus resultados, se desplomó un 12,99 % hasta 25,33 euros.

El fabricante de material de laboratorio Fresenius Medical Care cedió un 7,58 % hasta 41,46 euros y la textil Adidas perdió un 2,52 % hasta 160,65 euros.