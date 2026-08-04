El jefe de la agencia de salud de la UA llega a RDC para "acelerar la respuesta" al ébola

El director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA llegó a la capital de la provincia de Ituri, epicentro del brote, acompañado por colegas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informó en un mensaje publicado en la red social X.

Entre ellos no se encontraba el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pese a que Kaseya había indicado la pasada semana que éste viajaría a la RDC con él este domingo 2 de agosto.

"Estamos aquí para escuchar a las comunidades y a los equipos de primera línea, evaluar lo que funciona y acelerar la acción allí donde la respuesta se está quedando atrás", afirmó el jefe de los CDC de África.

Kaseya señaló que las prioridades de la misión son "encontrar cada caso y cada contacto, proteger a los trabajadores sanitarios, acercar las pruebas y la atención a las comunidades, reforzar la confianza y movilizar los recursos necesarios".

"Cada retraso da al ébola más espacio para propagarse", advirtió.

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La visita a Bunia se produce después de que Kaseya estuviera este lunes en Kampala, capital de la vecina Uganda, donde se reunió con el director regional de la OMS para África, Mohamed Yakub Janabi, y autoridades ugandesas.

Durante su estancia en Uganda, país al que también se propagó el ébola, Kaseya destacó que ese país logró contener el brote gracias a un "liderazgo nacional fuerte" y a "una acción coordinada".

El último boletín del Gobierno congoleño elevó a 1.657 el número de muertos y a 3.748 los casos confirmados de ébola en ese país desde que el brote fue declarado el pasado 15 de mayo.

La epidemia se propagó también a Uganda, pero este país dio el alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

El Gobierno ugandés declaró el país como "libre de ébola" el 28 de julio, después de concatenar 42 días sin nuevos contagios locales, tras haber dado el alta el 16 de junio al último paciente ugandés.

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y en el mayor en cuanto a infecciones en la RDC.