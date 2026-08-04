El presidente de Camerún remodela la cúpula militar tras casi dos meses fuera del país

Biya promovió a cinco coroneles al rango de general de brigada, entre los cuales destaca Beko’o Abondo Raymond Jean Charles, quien pasó a comandar la Guardia Presidencial y se encargará de la protección del jefe de Estado, según recogen medios locales este martes.

El presidente camerunés también ascendió al general de división Ebaka Hippolyte como nuevo responsable el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, segundo al mando del estamento militar y encargado de administrar todo el Ejército camerunés.

Por su lado, los nombramientos incluyeron la designación de un nuevo comandante de la Brigada de Intervención Rápida (BIR), la unidad militar de élite más entrenada y mejor equipada del país, conocida por combatir bandidos fronterizos y al grupo yihadista nigeriano Boko Haram.

La remodelación castrense se realizó por medio de tres decretos divulgados este lunes en las redes sociales de Biya, quien, con 93 años, es el jefe de Estado más viejo del mundo.

Biya está en una de sus habituales ausencias del país, pues se encuentra fuera de la vista pública desde hace casi dos meses, tras dejar Camerún el 7 de junio para lo que el Ejecutivo describió como "una breve estancia privada en Europa", de donde todavía no ha regresado.

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Biya, que gobierna la nación desde 1982 y el 6 de noviembre de 2025 fue investido para un octavo mandato de siete años, pasa largas temporadas en el extranjero y este viaje es uno de los más largos hasta ahora.

El partido opositor Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC) denunció este julio que la edad avanzada y la ausencia prolongada de Biya han creado un "vacío institucional flagrante" y que el país no puede ser administrado mediante "control remoto" desde el exterior.