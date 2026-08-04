Familiares buscan a 44 personas desaparecidas tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Los familiares buscan a los desaparecidos a través de los medios de comunicación de Ceuta y Marruecos y, sobre todo, mediante la utilización de las redes sociales.

El pasado 30 de julio decenas de miles de personas, unas 50.000 según las autoridades españolas, entraron de manera irregular y masiva a Ceuta desde Marruecos a través del mar, aunque en los días siguientes la inmensa mayoría de ellos volvieron de manera voluntaria a su país de origen; mientras que han confirmado 72 fallecidos.

Las fuentes policiales indicaron a EFE que hasta 44 personas están desaparecidas desde ese día, según el testimonio aportado por los familiares, que indicaron que están sin noticias de sus hijos, hermanos, padres o madres.

Entre los desaparecidos hay al menos cinco menores: el niño Mohamed Afasi, de 9 años, otra de 14 años -Nadia Al-Shiba-, otra de 15 años -Mariam-, otra de 16 años, Marwa Aheithour; y Mohamed Riyahi (de 17).

Igualmente, en la lista hay muchos jóvenes en edades entre los 18 y los 30 años, así como una mujer de 55 años, Najat El Khanousy, de la que tampoco se sabe su paradero.

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Los familiares facilitaron fotografías y números de teléfono por si alguien ve a estas personas.

Por su parte, la Guardia Civil española habilitó este martes una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición de esos migrantes, así como un correo electrónico para el mismo fin.

Este cuerpo de seguridad emplaza a los denunciantes a que faciliten el mayor número de datos posibles sobre los desaparecidos: una descripción física detallada, datos sobre posibles operaciones médicas, cicatrices, tatuajes u objetos personales, entre otros.