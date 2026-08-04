Finlandia se solidariza con España ahora que la situación en Ceuta se ha calmado

"Es fantástico que España haya logrado controlar rápidamente la situación y que haya recibido el apoyo incondicional de todos los países", dijo Rantanen en una rueda de prensa tras asistir al consejo informal de ministros del Interior celebrado hoy de manera virtual a petición de España.

Según Rantanen, la reunión reflejó la gran unidad de los países miembros de la Unión Europea (UE) en la cuestión migratoria y en la necesidad de reforzar las fronteras frente a la migración irregular.

"La UE está muy unida y el mensaje es claro: queremos proteger aún mejor nuestras fronteras exteriores para que nadie pueda entrar como Pedro por su casa. Debe ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la UE decidir quién entra, quién se queda y quién se va", señaló.

"La situación se ha estabilizado ahora en Ceuta, pero, por supuesto, en Europa debemos estar muy preparados para garantizar que nuestra información de inteligencia, nuestros sistemas de alerta temprana y nuestras medidas de prevención funcionen correctamente en todas partes", añadió.

Por ello, señaló que es "absolutamente esencial" reforzar la seguridad fronteriza, incluidas las barreras físicas, en todos los puntos de la frontera exterior europea, y aseguró que estas medidas no son una cuestión migratoria, sino de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es muy importante que los Estados miembros de la UE combatan con firmeza y de forma coordinada toda entrada ilegal en su territorio y la instrumentalización de la migración, o cualquier intento de hacerlo, tanto a nivel operativo como político", subrayó.

El viernes pasado, Rantanen apoyó la propuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de suspender temporalmente la aplicación del Tratado de Schengen con España debido a la crisis migratoria en Ceuta y calificó de "fracaso absoluto" la política migratoria española.

La ministra, del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, inició incluso los preparativos para reinstaurar los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España como medida de precaución, aunque no llegó a implantarlos, algo que sí hizo Italia.