Francia ha detenido a 402 personas por los incendios en un año récord de monte quemado

En una comparecencia ante los medios desde el centro de crisis de su departamento, Nuñez precisó que 156 de los arrestados son menores.

Desde el comienzo de la campaña se han registrado 14.540 fuegos que han quemado 120.000 hectáreas, señaló el ministro.

Es una cifra que supera ampliamente las que se han producido en años completos en más de medio siglo. El pico de la serie histórica lo representaba 1976, con cerca de 90.000 hectáreas de monte calcinadas. En fechas más recientes, un año negro fue 2022, con 72.000 hectáreas destruidas por el fuego.

Este año el megaincendio del departamento de Gironda (suroeste) quemó a finales de julio 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos.

Aunque "la situación mejora", "seguimos evidentemente vigilantes, puesto que las condiciones climáticas continúan siendo favorables a que se declaren incendios", dijo el titular de Interior.

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Los servicios meteorológicos habían puesto este martes 16 del centenar de departamentos del país en alerta naranja por el calor, sobre todo en el sureste del país, en la fachada mediterránea y en la cuenca del Ródano. El miércoles, el número de departamentos con es ese riesgo por calor (el segundo más elevado) se reduce a 13 en esa misma zona.

El principal incendio activo este martes seguía siendo el del macizo del Gros Bessillon en el departamento de Var, a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto mediterráneo de Tolón, que comenzó el 21 de julio y que, después de calcinar 4.500 hectáreas en diez días, se reactivó el pasado viernes.

Desde entonces, ha arrasado otras 1.850 hectáreas en una zona de bosque mediterráneo y en su extinción trabajaban este martes unos 1.000 bomberos apoyados desde el aire por dos hidroaviones de tipo Canadair y helicópteros bombarderos de agua.