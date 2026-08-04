Ghana evacúa a otros 150 ciudadanos desde Sudáfrica por la violencia xenófoba

Los retornados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Accra, capital de Ghana, por el viceministro de Asuntos Exteriores, James Gyakye Quayson, quien reafirmó el compromiso del Ejecutivo del presidente John Dramani Mahama para facilitar su reintegración social y económica.

Durante el acto de bienvenida, Quayson instó a los evacuados a no guardar resentimiento hacia la población sudafricana y apeló a la unidad continental, tras anunciar que el Gobierno otorgará subsidios económicos de ayuda inmediata y elaborará un censo con los perfiles profesionales de los afectados para vincularlos a programas de empleo.

El paquete incluye una subvención de 5.000 cedis ghaneses (unos 380 euros), una ayuda de 500 cedis (unos 38 euros) para viaje y transporte, artículos de emergencia, inscripción gratuita en el seguro nacional de salud, apoyo psicológico y acompañamiento para personas que hayan sufrido trauma.

El operativo de recepción contó con el despliegue del servicio de Inmigración, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y la Organización Nacional de Gestión de Desastres (NADMO), además de la colaboración de empresas de telecomunicaciones que facilitaron conectividad móvil gratuita a los recién llegados.

Este operativo se enmarca dentro de la segunda fase, que comenzó el domingo pasado, y prevé repatriar a 1.000 ghaneses en total.

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Además, el Gobierno de Ghana ha creado una base de datos especial para vincular a los retornados con oportunidades de empleo, programas de emprendimiento, formación y apoyo a empresas emergentes.

Ghana pidió en mayo a la Unión Africana (UA) tratar los ataques xenófobos contra africanos en Sudáfrica como un asunto continental urgente, una petición que, según el ministro, "no busca señalar solo a Pretoria, sino promover una respuesta común".

Desde abril, Ghana denuncia un repunte de la intimidación contra extranjeros en Sudáfrica, especialmente en Durban, por campañas de grupos como March and March y Operation Dudula, que han interrogado a personas en lugares públicos sobre su nacionalidad y estatus migratorio.

Sudáfrica ha registrado episodios intermitentes de violencia contra extranjeros, especialmente africanos, con muertes, destrucción de negocios, desplazamientos y preocupación diplomática en el continente.