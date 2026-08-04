Gobierno argentina suspende decreto que desencadenó protesta en sector de la navegación

"Se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad", informó el Gobierno argentino en un comunicado.

El viernes pasado, el Ejecutivo argentino publicó un decreto para imponer un nuevo régimen para la actividad de los prácticos, aquellos capitanes expertos en determinados puertos y cursos de agua que suben a los barcos para guiar en la navegación al capitán principal de la nave en esas zonas difíciles.

El régimen, creado por impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció que, además de los prácticos profesionales argentinos, otras personas -incluyendo capitanes extranjeros- puedan prestar ese servicio, y, además, fijó tarifas máximas.

Ante esa medida, los prácticos -que son profesionales independientes- decidieron dejar de prestar servicios como forma de protesta, lo que derivó este lunes en una parálisis en los puertos, con casi un centenar de buques sin poder ingresar a las terminales.

Este martes, y ante el creciente conflicto y las pérdidas para el comercio exterior, el Gobierno argentino convocó al diálogo a los prácticos, con los que llegó a un acuerdo, que incluye suspender el decreto, reducir en un 20 % las tarifas por el servicios de 'practicaje' y reestablecer las tareas de asistencia a la navegación de buques.

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También acordaron conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad.

"La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación", indicó el Ejecutivo argentino.