Indonesia finaliza el rescate de más de 200 personas tras incendio en ferry con 5 muertos

En la embarcación viajaban 238 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, según concretó en rueda de prensa el jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Mohammad Syafii, después de que las autoridades fluctuaran durante varios días la cifra de personas a bordo.

La mayoría eran conductores de camiones, según el diario local 'The Jakarta Post', que estaban equipados con chalecos salvavidas y permanecieron a la deriva durante horas tras caer varios de ellos al mar desde una altura de unos diez metros, explicó Syafii, quien no mencionó el uso de botes o balsas salvavidas durante la evacuación.

El Gobierno indonesio precisó el domingo que cuando se declaró el incendio, cuya causa sigue bajo investigación, el barco cubría la ruta entre las ciudades portuarias de Surabaya y Makassar.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

En este contexto, la presidenta de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), Puan Maharani, aseguró que Indonesia está impulsando el fortalecimiento de la seguridad marítima tras los últimos accidentes, entre ellos el del pasado domingo, según recogió hoy la agencia pública Antara.

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En julio de 2025, un ferry con 580 personas a bordo se incendió en la provincia de Célebes Septentrional, un incidente que dejó tres muertos y por el que decenas de pasajeros saltaron al mar para escapar de las llamas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de cerca de 290 millones de habitantes.