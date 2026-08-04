Irlanda elogia la respuesta española a la crisis en Ceuta y destaca la unidad de la UE

O'Callaghan efectuó esas declaraciones en sus redes sociales, después de participar hoy en un consejo informal de ministros de Interior celebrado de manera virtual a petición de España.

El encuentro sirvió para analizar cómo los Veintisiete pueden "mostrar mejor la solidaridad con España y proteger las fronteras exteriores frente a la migración ilegal", señaló el ministro irlandés, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE.

"La UE está unida y preparada para apoyar a España. Elogiamos la rápida respuesta española a la situación en Ceuta y expresamos nuestras más profundas condolencias por la trágica pérdida de vidas", afirmó O'Callaghan.

El ministro insistió en que las fronteras exteriores del bloque comunitario son "una responsabilidad compartida" y recordó que "la migración requiere una respuesta europea unida".

A su juicio, la reunión de hoy brindó una "oportunidad importante" para que los países socios evaluaran "las herramientas de las que ya disponemos" e identificar "dónde es necesaria una mayor cooperación".

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"El encuentro permitió a los Estados miembros intercambiar puntos de vista sobre una mayor coordinación de las relaciones con terceros países, la protección de las fronteras exteriores de la UE y la necesidad de reforzar la comunicación en situaciones de crisis, especialmente en el contexto de la manipulación de la información y la injerencia extranjera", agregó O'Callaghan.