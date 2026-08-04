Karol G canta otro tema de su nuevo disco en un concierto en Washington

Tras 'Matadora', que estrenó en el primer concierto de la gira, en Chicago, la artista colombiana deleitó anoche al público con un tema sobre el desamor, y que ha sido difundido ampliamente por los asistentes al concierto a través de las redes sociales, así como por su discográfica, Bichota Records.

Una balada en la que la colombiana canta: "Subo historias como si estuviera en mi mejor momento, pero todo el que me conoce saben que estoy fingiendo, por fuera sonriendo, por dentro muriendo. Si lo ven díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé, aunque él sabe que no".

Una letra que muchos han interpretado como dedicada a su expareja y también cantante colombiano, Feid, de quien se separó a comienzos de este año tras cuatro años de relación.

Además, algunos usuarios españoles en redes sociales han llamado la atención sobre el supuesto parecido de la canción con el tema 'Cuando hables con él', de Aitana.

La cantante también ha colgado en su Instagram un vídeo en el que recita unos versos que también pertenecen a su nuevo proyecto, sin precisar si son parte de una canción.

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"Hay una versión de ti, que un día desaparece, porque hay dolores que no solo te rompen el corazón, te cambian, te arrancan partes enteras de quien eras", se puede escuchar a la cantante.

"Dejas de creer en tantas cosas, dejas de creer en las promesas, en los para siempre, en las personas, en el amor y hasta en ti misma (...) No me arrepiento de ser quien soy, no me arrepiento de sentir mucho, no me arrepiento de sentir tanto", añade.

Hace poco, la colombiana señaló en una entrevista con elle que el nuevo álbum sería una puerta a una Carolina "más intima". 'No me arrepiento de sentir tanto' será el sexto disco de estudio de la Bichota.