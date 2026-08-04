La central nuclear de Zaporiyia queda desconectada de la luz por segunda vez en pocos días

En un comunicado, explicó que durante una hora aproximadamente la central funcionó en el día de hoy gracias a generadores diésel, una fuente de emergencia para garantizar la seguridad nuclear.

Una situación similar ocurrió el pasado 1 de agosto, agregó Energoatom, que resaltó que se trata del duodécimo incidente de este tipo en lo que va de año y del vigésimo cuarto desde el inicio de la ocupación rusa de la planta en 2022.

"Es decir, la mitad de todos los apagones de la planta nuclear de Zaporiyia durante la ocupación se han producido en 2026", señaló la nota.

Cada uno de estos incidentes supone una amenaza para la seguridad nuclear, resaltó el organismo, que afirmó que la dependencia de la mayor planta nuclear de Europa de generadores diésel es "inaceptable", reclamando su retorno bajo control ucraniano.

El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, alertó la semana pasada del riesgo de accidente atómico que suponen las crecientes actividades militares en torno a la central de Zaporiyia.

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Zaporiyia, que cuenta con seis reactores,, sigue "enfrentándose a dificultades en el suministro de agua tras una interrupción la semana pasada", recordó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un comunicado.

Además, "el aumento de la actividad militar" en sus inmediaciones, así como en la ciudad de Enerhodar -donde vive gran parte de los operadores de la planta-, "supone un desafío adicional para los esfuerzos por mantener la seguridad nuclear en el lugar", subrayó en la nota el director general del OIEA, Rafael Grossi.