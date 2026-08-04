La región peruana de Áncash reporta 47 incendios forestales en lo que va de 2026

El gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Áncash, Rafael Macedo, declaró que no se han reportado fallecidos por estas emergencias.

Hasta el momento, por estos hechos se reporta un herido y "la principal afectación ha sido la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación atmosférica".

"Estos humos, que se van directamente a la atmósfera y forman bolsas de gases, lo único que hacen es incrementar la temperatura de nuestro planeta", expresó Macedo a la agencia estatal Andina.

Los incendios forestales más recientes se registraron en los distritos de Anta, Pampas y Matacoto, que ya fueron extinguidos; en Aija está controlado y en Jangas el fuego continúa activo, según el COER.

Estas emergencias han destruido 507 hectáreas de cobertura natural y cuatro hectáreas de bosque, además de ocasionar la pérdida de siete hectáreas de cultivos.

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También se reportaron daños en infraestructura, con 1.730 metros de tuberías de riego destruidas, 675 metros afectados y 500 metros de redes de agua potable dañadas.

La provincia del Santa es la más afectada con 13 incendios forestales, seguida por Huaraz (6), Huaylas (5) y Yungay (5).

Este tipo de emergencias suelen ser activadas por la quema de pastos en el campo para liberar la tierra para el cultivo.

Sin embargo, las autoridades locales insisten con los habitantes en abandonar esa costumbre por el peligro que representa para el medioambiente y la seguridad de los poblados cercanos.