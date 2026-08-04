La UE da por superada la crisis en Ceuta y aboga por reforzar fronteras y prevención

"Por el momento, creo que Europa ha superado definitivamente esta prueba", aseguró el comisario europeo de Interior, el austríaco Magnus Brunner, tras la reunión extraordinaria de ministros de Interior de los Veintisiete por videoconferencia, en la que hubo muestras unánimes de solidaridad hacia España después de las críticas de algunos Estados miembros, que pusieron en duda la gestión migratoria española.

Los países de la UE alcanzaron un consenso en la idea de fortalecer las fronteras externas de la UE y "forjar alianzas sólidas con países terceros", así como la necesidad de "mejorar el conocimiento compartido de la situación", para lo cual propusieron "el desarrollo de sistemas de alerta temprana, como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales".

La reunión, que se convocó a petición de 22 Estados miembros críticos con la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la crisis, estuvo marcada por la decisión de Italia de reintroducir temporalmente los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España, una medida que Roma justificó como una herramienta para "proteger la seguridad nacional".

Sin embargo, las muestras de solidaridad con el Gobierno español fueron unánimes pese a las peticiones durante los primeros días de la crisis de algunos de los ministros participantes en la reunión, como la finlandesa Mari Rantanen, que llegó a sugerir la exclusión de España del espacio Schengen.

"Estos últimos días fueron una prueba de nuestra resiliencia europea, una prueba de la seguridad de nuestras fronteras exteriores, y mostraron claramente que hay actores sin consideración alguna por la seguridad o incluso por las vidas de personas inocentes", manifestó Brunner.

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Tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea han insistido en el papel de Marruecos a la hora de los retornos y en el refuerzo de la frontera en el lado magrebí, y evitaron asociar los hechos con cualquier connivencia por parte del país africano.

Brunner, preguntado hoy por los periodistas sobre las responsabilidades de Marruecos en la crisis, dijo que España mantiene una investigación abierta en la que participará la agencia europea de cooperación policial, Europol, y reiteró que el país magrebí es "un socio fiable".

"Entiendo que hay una investigación en curso sobre el asunto en España. Por lo tanto, no puedo comentar nada más al respecto. Pero había, por supuesto, cierta desinformación por parte de los traficantes de personas", manifestó.

También recordó que el país africano se encuentra dentro de la lista de países de origen seguros, lo que permite trámites de devolución más rápidos.

El regreso voluntario de 70.000 de esas personas es resultado, según Brunner, de "una estrecha cooperación entre España, Marruecos y la Comisión en los últimos días", por lo que aprovechó para agradecer a la administración española y al Gobierno de Ceuta por "restablecer el orden y trabajar en estrecha colaboración" con la autoridad marroquí.