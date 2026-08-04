La UE muestra solidaridad con España y pide reforzar la prevención tras la crisis en Ceuta

Al término de la videoconferencia, los ministros de los Veintisiete valoraron "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación" en la ciudad autónoma y alcanzaron un consenso a la hora de fortalecer las fronteras externas de la UE, así como de "forjar alianzas sólidas con países terceros", según se lee en un comunicado difundido por el Consejo de la unión, la representación de los Estados miembros.

También expresaron la necesidad de "mejorar el conocimiento compartido de la situación", para lo cual propusieron "el desarrollo de sistemas de alerta temprana, como la inteligencia previa a la exploración fronteriza y la monitorización de las redes sociales".

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Felicitamos a España por su rápida respuesta a la situación en Ceuta y expresamos nuestras más sentidas condolencias por la trágica pérdida de vidas. Las fronteras exteriores de la UE son responsabilidad compartida, y la migración requiere una respuesta europea unificada", dijo Jim O'Callaghan, ministro de Interior de Irlanda, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo.

Las muestras de solidaridad con España y el reconocimiento del papel de Marruecos en la gestión de la crisis en días previos fueron unánimes, de acuerdo con fuentes diplomáticas, que apuntaron que el uso de la desinformación en este tipo de situaciones, en referencia a las críticas de algunos Estados miembros, supone trabajar para los enemigos de la UE.

A este respecto, los ministros señalaron que la comunicación en momentos de crisis "podría reforzarse aún más mediante una coordinación oportuna y debería ser más coherente, especialmente para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera".

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En el encuentro telemático también participaron los países asociados al espacio Schengen fuera de la UE -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza-, que se unieron a las muestras de solidaridad con España, al igual que las agencias europeas Frontex (fronteras), Europol (policial) y de Asilo.

La última actualización que el Ejecutivo español proporcionó a los ministros, según el Consejo, es que "la gran mayoría de las personas" que cruzaron a territorio español la pasada semana "han sido devueltas" y que no se han producido desplazamientos desde Ceuta -situada en el continente africano- hacia Europa continental.

"La reunión de hoy brindó una importante oportunidad para que los Estados miembros evaluaran los instrumentos de los que ya disponemos, identificaran las áreas donde se necesita mayor cooperación y avanzaran en nuestros preparativos colectivos de cara a la próxima reunión ministerial y el Consejo Europeo de octubre", agregó O'Callaghan.