Líder de Hizbulá vuelve a criticar el diálogo libanés con Israel y promete más resistencia

"Hoy creemos que todas las negociaciones directas solo le han traído vergüenza, humillación, decepción y sucesivas concesiones al Líbano", dijo Qassem en un discurso difundido por los canales de Hizbulá, en el que consideró que el diálogo "solo beneficia a Israel".

Criticó duramente al Gobierno del Líbano y lo acusó de "apoyar a Israel en lugar de defender la soberanía libanesa", en tanto que culpó al presidente libanés, Joseph Aoun, de no actuar para "unificar" a los libaneses, "sino como una figura partidista y divisiva, lo cual es totalmente incompatible con su papel".

También consideró que "Israel ha obtenido ventajas políticas" por el acuerdo marco firmado con el Líbano con la mediación de Estados Unidos, "pero no logrará ningún resultado sobre el terreno mientras la resistencia, el pueblo de la resistencia y el honorable pueblo libanés se mantengan firmes contra este proyecto israelí".

Qassem insistió en su discurso en que "la resistencia continuará mientras continúe la ocupación" en el sur del Líbano, y advirtió: "Defenderemos nuestra tierra, nuestros derechos y nuestra patria, y tendremos la victoria".

Israel y el Líbano celebran desde este martes hasta el jueves en Roma una nueva ronda de conversaciones, liderada por EE.UU, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el despliegue en su lugar del Ejército libanés.

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El Departamento de Estado estadounidense aseguró que esta nueva ronda será "un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur del Líbano", asegurando que estas reuniones técnicas en Roma buscarán perfeccionar el modelo de las zonas de despliegue para extenderlo de manera gradual.