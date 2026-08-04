Los enfrentamientos armados en Libia, frenados por una brigada de resolución de conflictos

Según un comunicado de la Municipalidad de Surman, la Brigada 52 de Infantería del oeste de Libia "comenzó a entrar en la zona" cuando "los enfrentamientos habían alcanzado su punto máximo en los barrios residenciales de la ciudad".

Medios locales aseguraron que las milicias que protagonizaron los enfrentamientos son "fuerzas afines" al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del dividido país bajo el liderazgo del primer ministro Abdelhamid Dbeiba-, pero rivales entre sí.

El combate -cuyo número de víctimas y daños todavía no ha sido facilitado por fuentes oficiales- comenzó pasadas las 2:00 hora local (00:00 GMT), según vídeos e informaciones difundidas por usuarios de redes sociales y medios locales.

Ante la escalada del conflicto, empresas públicas y privadas, así como instituciones regionales y locales, llamaron a sus empleados a no acudir a sus puestos de trabajo, debido a que los enfrentamientos se han expandido por "zonas muy amplias".

Tras la petición de diversas ONG de abrir corredores humanitarios "seguros" y permitir que ambulancias, equipos de emergencias y la Media Luna Roja evacuen a personas atrapadas y presten asistencia médica a heridos, personal del Centro de Medicina de Emergencias y Apoyo logró entrar y "asegurar" la salida de varias familias de las zonas afectadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado mayo, se produjo en la misma zona un intenso choque entre grupos armados, que duró unas 12 horas, y que se cobró la vida de, al menos, cuatro personas, y dejó más de 30 heridos y cuantiosos daños materiales.

Fue el enfrentamiento más duro de 2026 en Libia, y el primero desde los combates registrados entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, que acabaron con una docena de muertos y varias de heridos.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La ONU y Estados Unidos buscan la unificación, con la celebración de unas elecciones que acaben con la crisis que comenzó en 2011, con el derrocamiento de Muamar Gadafi, pero los avances son lentos y escasos.