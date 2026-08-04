Los hutíes del Yemen aseguran haber atacado con un dron un aeropuerto saudí

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en un mensaje corto en sus cuentas en las redes sociales que el grupo atacó un punto estratégico del aeropuerto con un dron e indicó que el ataque "alcanzó su objetivo", sin dar más detalles.

Arabia Saudí, que lidera una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, no ha informado hasta el momento de un ataque ni ha reaccionado al respecto.

El portavoz hutí defendió que el ataque fue una respuesta a los supuestos vuelos de drones saudíes sobre las provincias de Saada y Hajjah, ambas bajo control hutí y ubicadas cerca de la frontera con Arabia Saudí.

Sarea advirtió de que el grupo responderá a lo que describió como "futuras violaciones del espacio aéreo yemení".

Las afirmaciones del portavoz hutí se producen en un contexto de creciente tensión entre los rebeles yemeníes y Arabia Saudí, tras años de relativa calma en la frontera común.

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A finales del mes pasado, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.

Desde entonces, el grupo se ha atribuido la responsabilidad de ataques contra buques comerciales vinculados al reino árabe en el mar Rojo, y ha advertido repetidamente que ampliaría sus operaciones si Arabia Saudí continuaba con las medidas militares o económicas contra el territorio controlado por los hutíes.

Riad, por su parte, ha anunciado una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.