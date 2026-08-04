Los trofeos de guerra que Paraguay reclama a Brasil

El pedido llegó como parte de una nota entregada al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, en la que la Cancillería paraguaya expresó su "desagrado" por las afirmaciones de Lula, quien señaló que no pueden "olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir" territorio brasileño y desencadenó la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

El historiador Fabián Chamorro dijo a EFE que "cientos" de trofeos de guerra y "por lo menos 40 cañones paraguayos" permanecen en territorio brasileño desde el fin de esa confrontación.

¿Cuáles son los trofeos reclamados? Lo explicamos a continuación:

El llamado Cañón Cristiano fue fabricado a partir de las campanas de bronce de iglesias que fueron fundidas para atender la necesidad de armamento en medio de la guerra, dijo a EFE el historiador paraguayo Fabián Chamorro.

Debido a sus 11 toneladas, fue abandonado por las tropas paraguayas en 1869 durante la campaña de Humaitá, una ciudad del departamento de Ñeembucú (sur), y luego tomado por el ejército de la Alianza hasta llegar a manos de Brasil, relató el experto.

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En 2023, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó una declaración en la que instaba al "Poder Ejecutivo a iniciar acciones ante el Gobierno de la República Federativa del Brasil tendientes a la devolución del cañón Cristiano", elaborado, según ese texto, en 1866, aunque otras fuentes hablan de 1867.

También durante el Gobierno del expresidente Fernando Lugo (2008-2012) -que coincidió entonces con la segunda presidencia de Lula- hubo una petición formal a Brasil en ese sentido, rememoró Chamorro.

Otro de los trofeos reclamados es el Cañón Presidente López, fabricado en 1853 durante la presidencia de Carlos Antonio López (1944-1862).

El cañón no tenía mucho poder de fuego, pero era "muy estético con terminaciones muy pulcras", detalló Chamorro.

Fue tomado por Brasil después de que las tropas de la Alianza saquearon Asunción, la capital de Paraguay, en enero de 1869.

Paraguay también ha pedido en la nota presentada al embajador "copias de todos los documentos históricos sobre la Guerra de la Triple Alianza que obran en los Archivos de la República Federativa del Brasil".

Chamorro admitió que se trata de un reclamo que Asunción hace "cada cierto tiempo" a su vecino.

En 1975, el Gobierno brasileño entregó a Paraguay la espada del presidente Francisco Solano López (1862-1870), considerado héroe nacional por combatir hasta su muerte en la batalla de Cerro Corá, en marzo de 1970, que puso fin a la Guerra de la Triple Alianza.

De igual forma, devolvió un lote de documentos sobre ese conflicto que habían estado depositados en el Archivo de Río de Janeiro.

Chamorro destacó que Uruguay fue el primero en retornar, a partir de 1885, "gran parte de los trofeos de guerra" a Paraguay, mientras que Argentina hizo lo propio desde 1954 con el Gobierno de Juan Domingo Perón.

Este experto apuntó que tanto Uruguay como Argentina "hace rato que vienen haciendo un reconocimiento de que la guerra fue injusta".