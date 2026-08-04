Marc Anthony y Yandel serán honrados en la primera gala en Europa de los Premios Juventud

La gala de los premios, que se celebrará el próximo 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, en el sur de España, reconocerá a ambos artistas por usar su influencia para impulsar causas sociales.
A Marc Anthony, de origen puertorriqueño, la cadena le reconoce el trabajo de su fundación Maestro Cares, que desde 2012 impulsó más de 35 proyectos para niños y comunidades vulnerables en América Latina y Estados Unidos.
También destaca el concierto benéfico 'Unidos por Venezuela', previsto para el 16 de agosto en Miami, que el artista lidera para la reconstrucción del país tras los terremotos.
A Yandel, puertorriqueño y exintegrante del dúo Wisin & Yandel, la cadena lo distingue por su gira 'Yandel Sinfónico', que fusiona el reguetón con orquestas de cada ciudad y reunió a más de 250 músicos en casi dos años de recorrido.
Ambos artistas compiten además por los premios de esta edición: Marc Anthony en tres categorías y Yandel en dos.
La gala se enmarca en PJ Fest, una plataforma de actividades que la cadena estrena este año con eventos en Marbella, Miami, Houston y Los Ángeles, mientras el público podrá votar hasta el 10 de agosto en las 50 categorías del certamen.
Los Premios Juventud se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión, las plataformas ViX y YouTube y, en México, por Canal 5.