Palantir se dispara un 25 % en Wall Street tras divulgar resultados mejores de lo esperado

A las 10:19 hora local (14:19 GMT), cada título de la compañía se vendía a 156,58 dólares, una subida de 30,93 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Palantir, especializada en análisis de datos e IA y con fuerte presencia en defensa y administraciones públicas, reportó el lunes un aumento de sus ingresos trimestrales del 93 %.

La tecnológica ingresó 1.935 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, prácticamente el doble que en el mismo tramo de 2025, y un beneficio neto de 1.061 millones, un 55 % más interanual.

El consejero delegado de la firma, Alex Karp, indicó que ambos datos suponen un hito y detalló que su negocio en Estados Unidos "sigue expandiéndose a un ritmo incesante y vertiginoso".

Además, señaló que la demanda de soberanía en materia de IA "se ha desatado" y aseguró que la empresa "es la única que ha demostrado que puede transformar los tokens en valor económico real".

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"Nuestros clientes confían en nosotros para que les proporcionemos el máximo control sobre sus operaciones, sus datos y sus decisiones. Su ventaja competitiva nunca debería convertirse en datos de entrenamiento para futuros modelos", afirmó.

El ejecutivo también subrayó que se siente "muy optimista" respecto al futuro dada "la revolución de la IA soberana".

Los analistas de Citigroup aseguran en una nota recogida por CNBC que los resultados de la tecnológica "refuerzan su posición como una de las beneficiarias más claras de la adopción de la IA empresarial".

"La creciente demanda comercial demuestra que la compañía se está beneficiando de una demanda similar a la de las empresas nativas de IA de más rápido crecimiento en el mercado", apuntan.

La firma detalló ayer que en el segundo trimestre ha cerrado 220 acuerdos de al menos 1 millón de dólares, 98 de 5 millones y 73 de al menos 10 millones, y el valor total de los contratos ascendió a 3.373 millones.