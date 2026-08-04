Mundo
04 de agosto de 2026 a la - 11:10

Panamá expulsa a un cubano-estadounidense buscado en EE.UU. por narcotráfico

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Ciudad de Panamá, 4 ago (EFE).- Las autoridades de Migración de Panamá informaron este martes de que expulsaron a un ciudadano cubano nacionalizado estadounidense buscado en Estados Unidos por narcotráfico.

Por EFE

El estatus legal de esta persona en Panamá no fue precisado por el oficina de Migración, que se limitó a señalar que fue remitida desde la provincia occidental de Chiriquí, llevada a un albergue de la institución y trasladada bajo custodia a EE.UU.

Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, es una provincia muy apetecida por expatriados estadounidenses y europeos, dado su clima de montaña y vocación turística enfocada en la naturaleza y haciendas cafeteras.

El ciudadano expulsado, que no fue identificado, es un "cubano nacionalizado estadounidense, quien mantenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas", indicó la breve misiva del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño.