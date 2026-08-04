Panamá expulsa a un cubano-estadounidense buscado en EE.UU. por narcotráfico

El estatus legal de esta persona en Panamá no fue precisado por el oficina de Migración, que se limitó a señalar que fue remitida desde la provincia occidental de Chiriquí, llevada a un albergue de la institución y trasladada bajo custodia a EE.UU.

Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, es una provincia muy apetecida por expatriados estadounidenses y europeos, dado su clima de montaña y vocación turística enfocada en la naturaleza y haciendas cafeteras.

El ciudadano expulsado, que no fue identificado, es un "cubano nacionalizado estadounidense, quien mantenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas", indicó la breve misiva del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño.